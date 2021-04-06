新北市長侯友宜今（6日）上午表示，誰在這起事件中要扮演責任的角色，相信民眾都很清楚，該負責就要負責任。（葉書宏攝）

台鐵太魯閣號釀成50死202傷，國民黨立法院黨團要求行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台，對此，新北市長侯友宜今（6日）上午表示，誰在這起事件中要扮演責任的角色，相信民眾都很清楚，該負責就要負責任。

台鐵太魯閣號408車次2日從樹林開往台東，2日上午9時許於花蓮縣大清水隧道口，撞上軌道上工程車脫軌，釀成50死202傷。交通部長林佳龍已向中央請辭，國民黨立法院黨團則再度要求行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台。

侯友宜說，面對重大災難事件，現在當務之急把事情來龍去脈清楚跟受害者、全國民眾報告，報告清楚後提出解決問題的方式，未來可以提供安全、安心的交通路網，才是現在最急迫的事情。

侯友宜也提及，當事情檢討以及提出解決問題方式，面對重大事故，當然要有人負責，誰在這起事件中要扮演責任的角色，相信民眾都很清楚，該負責就要負責任。

(中時 )