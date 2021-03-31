國民黨主席將於7月改選，正評估是否參選黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文，日前出席高雄市國民黨20全黨代表聯誼會舉辦的春酒暨畢業餐會時表示，沒有人勸進他參選黨主席，並認為國民黨不要再搞黃袍加身這一套。至於連勝文是否會出馬競選黨魁，根據一份最新網路民調顯示，有7成網友認為他會出來參選。

網路媒體《Nownews》以「有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？」為題進行網路投票，投票時間為3月31日至4月6日，截至31日晚間9點40分，結果顯示，有72.73%網友認為連勝文會參選，有27.27%網友則認為不會。

認為連勝文會參選黨主席選舉的網友表示，「你不出來主持，難道還要看這些老人，國民黨是安養中心，還是老人院」、「雖然太常被嘲笑，但是國民黨該交棒年輕世代了」、「會，但沒有領袖氣質啊」。

認為連勝文不會參選的網友則指出，「因為他是一個聰明熱愛黨國的人」、「不會」、「做好自己最重要，不用再去裡國民黨了， 因為他們不懂得欣賞年輕人」。

此外，連勝文31日接受媒體訪問，被問到中廣董事長趙少康30日示範深蹲寓意接棒，特別標記國民黨主席江啟臣﹑前高雄市長韓國瑜，前新北市長朱立倫，但卻少了他時，連勝文笑笑表示，平常都有做深蹲，倒不一定要在鏡頭前後，至於是否競選黨主席意願，連勝文則說，「一直朝確定方向前進」。

(中時新聞網)