國民黨主席江啟臣30日率黨務主管及中常委到大溪謁陵，緬懷先總統蔣公逝世46周年，針對帛琉總統赴台宣傳，美國駐帛琉大使也同行，江啟臣對此表示，邦交國的總統來訪表達歡迎之意，這也代表台美關係的強化升級，這也是大家共同所努力跟期待的。他指出，所有的對外關係，必須要務實而不務虛，希望這些關係的提升，最後都能夠有助於台灣的國際空間，還有中華民國的國際地位的提升，更重要的是要能夠對台灣的經濟、社會各方面等等都有幫助，這才是外交最重要的目的。

針對美麗島民調朱立倫仍居領先，江啟臣對此不以為意，表示現在民調太多了，可能還要持續到選完為止，所以我不做任何評論，這個大家都可以去參考。對於發表新書談九二共識Plus，他也強調，樂見兩岸的對話，希望兩岸之間不應該對立也不要對峙更不要對戰，而是應該透過對話交流協商來解決共同的問題，這個朝野大家共同來努力。

他表示，現在國民黨是在野黨，民進黨是執政黨，民進黨大陸政策相關的政策措施作法，應該要往這個方向積極來推動，做為在野黨也呼籲兩岸的這個執政當局，應該要透過對話交流協商解決問題，作為在野黨也願意扮演這方面的角色，國共論壇這些我們也不排斥，在必要的狀況底下，對台灣人民有利國民黨都願意來做。

(中時 )