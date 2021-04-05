台鐵408次太魯閣號事件中，罹難的助理司機江沛峰（32歲），他是文化大學電機系104年畢業校友，也是華岡合唱團第50、51屆的男高音，中國文化大學校友總會特別號召華岡合唱團團員，要在告別式、追思彌撒中合唱江沛峰進入合唱團後所唱的第1首歌文大校歌，送他最後一程。

台鐵408次太魯閣號發生半世紀來最重大事故，造成50死、200輕重傷傷慘劇，司機員袁淳修、助理司機員江沛峰堅守到最後一刻不幸殉職。據了解，助理司機員江沛峰是文大電機系104屆的校友、華岡合唱團第50、51屆男高音；他去年剛到台鐵報到，正在接受為期2年的訓練，完成後就能升任司機員，未料等不及結訓就遇上死劫。

文大校友總會在粉絲頁號召合唱團團員們，「沛峰學長，您進入華岡合唱團的第一首歌，是我們最愛的校歌，我們一起唱給您聽，送您最後一程，謝謝您留下的美好。」希望在4月6日上午9時在花蓮美崙天主教教堂舉辦的告別式、4月10日上午9時在樹林天主教堂舉辦的追思彌撒上，大家能夠一起到場演唱文大校歌給江沛峰聽，因為「這是他進合唱團的第1首歌，也用這首歌祝福他一路好走，可以悠哉悠哉在另個世界看風景，默默笑著就好。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)