太魯閣事故釀50死 林佳龍心痛致歉：不管未來在哪個位子，會永遠陪伴

4月2日太魯閣號事故造成50死、逾200人傷，立法院交通委員會安排交通部、台鐵局、運安會進行專案報告，會議前全場人員起立默哀1分鐘。交通部長林佳龍昨已提書面辭呈，今在會前受訪時，再次對全國民眾致歉，強調自己會承擔一切責任。

林佳龍表示，今天早上剛從花蓮趕回台北，要向立法院交通委員會進行太魯閣號事故報告，這次傷亡是台灣鐵道史70幾年來最嚴重事故，造成50人罹難、200多人受傷，在事故發生的第一時間，所有國人非常的關心，也是很大的衝擊，可說是所有台灣人共同的痛。

林佳龍說，自己身為交通部長，責無旁貸，也全力投入搶救、搶修工作，昨天深夜告一段落，對這樣的重大事故跟悲劇，他要代表交通部跟台鐵，向所有罹難者、受傷者與家屬，致上最深歉意。

昨天深夜，自己在現場看見事故列車最後一節車廂被拖出，那個景象令人怵目驚心、心痛不已，他要感謝這6天來在災難現場投入救人、救災的每一個人，這6天來，我相信國人和每位罹難者家屬、傷患以及他們的親友，都非常難熬。

交通部將釐清事故真相、徹底檢討，才能夠一起走出傷痛。身為政務官，林佳龍說會承擔一切責任，請國人、朝野黨派給他一點時間，把事故傷害降到最低，為所有受難者與關心他們的人多做一些事情。

林佳龍指出，今到立法院專案報告、接受國會監督，希望攜手幫忙找出問題，能夠記取教訓，避免悲劇重演。傷痛已經造成也很難平復，這需要一個漫長過程，我們在這過程中，能夠攜手同心。

他說，未來不管在哪個位置上，他都會永遠陪伴，這是台灣社會集體的傷痛，也在過程中看到很多感人的故事，投入這幾天的救災。事實上，受難者除無辜乘客，還有台鐵的同仁，一位非常優秀的司機員與一位年輕的助理司機員，交通部要檢討，這對台鐵又何嘗不是最沉重的傷。

林佳龍表示，身為政務官，自己會努力做好接下來必要做的事情，會負起責任，除政治上，也包括幫助受難者及家屬，能夠療傷止痛。最後，他要再次向國人社會大眾，特別是這些受難家庭，表達最深道歉。

【LIVE直播】交通委員會進行太魯閣號出軌事故報告並備詢｜2021.04.07

(中時 )