民調顯示逾六成美國人支持政府採購美國貨 22:432021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透／益普索最新調查發現美國63％民眾認為就算多花錢也希望政府採購美國貨，62％認為應完全採購美製疫苗。對採購口罩等個人防護裝備就沒那麼堅持，53％同意採購外國貨。矛盾的是，民眾支持政府採購國貨，但不代表自己願意多花錢買國貨。 美國奇異身先士卒呼籲推動可再生能源與燃氣發電 戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達：政策打房 但大型建商購地腳步不會減緩 (工商 ) #採購 #美國 #國貨 #民調 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國欲引渡孟晚舟 辯方律師：損害陸主權 17:312021/03/30 國際 罷免陳柏惟民調跌破眼鏡 刪Q總部急發聲明：案情不單純 08:492021/03/30 政治 眼見未必為實 04:102021/03/30 時論廣場 陳時中鬆口 小三通復航樂觀其成 04:102021/03/30 焦點要聞 國民黨主席民調出爐 林正杰曝江朱致命弱點斷言結局 17:562021/03/30 政治 4成5民眾認核電利大於弊 蘇揆：無法處理核廢料就沒資格談核能 10:112021/03/30 政治 拜登宣布90％美國成年人三周後可開始接種疫苗 11:312021/03/30 財經 美貿易代表 戴琪：美無意取消對中關稅 04:102021/03/30 財經要聞 美國暗示 不因疫情懲罰中國 04:102021/03/30 國際大事 美農產品上漲 農地變搶手 04:102021/03/30 全球財經 民進黨的神主牌倒了 看到核四民調結果吳子嘉嚇暈 17:292021/03/30 政治 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 「台灣先生」谷月涵開金口 警告台股泡沫化嚴重 - 財經 - 工商 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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