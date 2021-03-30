路透／益普索最新調查發現美國63％民眾認為就算多花錢也希望政府採購美國貨，62％認為應完全採購美製疫苗。對採購口罩等個人防護裝備就沒那麼堅持，53％同意採購外國貨。矛盾的是，民眾支持政府採購國貨，但不代表自己願意多花錢買國貨。

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