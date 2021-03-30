「大港開唱」在高雄順利舉行，全國學生音樂比賽卻因防疫因素被停辦，讓許多家長為學生大喊委屈。同時，大港開唱照辦，但學生音樂比賽卻停辦，在防疫標準上是否有雙重標準的問題，根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為，有明顯感受防疫標準不同。

入口網站《YAHOO》以「大港開唱照唱、小學生藝文活動停擺，你覺得防疫標準有沒有雙標？」為題，進行網路投票，投票時間為3月30日至4月4日，截至30日晚間11點，總共有700多名網友參與投票，認為「有，各活動標準明顯不同」的有668票；認為「沒有，要視各活動提出的防疫方案而定」的則有48票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

認為防疫存在雙重標準的網友表示，「演唱會難到口水就不會噴？既然要防疫那就都該禁止，連法會都取消，音樂比賽不開放觀眾且禮堂只有部分參賽學生和評審，沒道理辦演唱會」、「民進黨任何事都是雙標」、「還有停止清明掃墓~雙標到怕人家看不出來」。

問為要要視各活動提出的防疫方案而定的網友則指出，「主辦單位能力不同無法一概而論喔～要不然小學生藝文活動能提出如何防疫規範嗎？而不是只會叫叫叫吵吵吵，沒防禦能力的吵著跟有能力的人一樣，這樣不對喔，真的是壞人生小孩了」、「一個是地方舉辦的商業活動，另一個是中央舉辦的學生競賽，本質上本來就不同，不該混為一談」、「人數、場地、防疫準備跟主管機關都不同，不應在不同的基準比較。」。

(中時新聞網)