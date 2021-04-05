台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀嚴重傷亡，對於交通部和肇事工程車司機應該如何負責？根據一份網路民調顯示，有7成網友認為，此次事故顯示台鐵監督疏失，首長失職應該下台負責；同時，針對太魯閣號是否應該販售站票，有超過5成網友認為，站票危險性高，以後不應該再販售。

網路媒體《NOWnews》以「太魯閣號出軌釀嚴重傷亡，交通部台鐵、肇事工程車該如何負責？」為題，進行網路投票，投票時間為4月4日至7日，該民調詢問網友，此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？截至5日晚間7點30分，結果顯示，認為是承攬廠商監督未落實，工程車未拉起手煞車從邊坡滑落的網友有27.82%；認為是工程進度延宕，應在年前完成卻拖到清明還在施工的有10.69%；認為是台鐵對工地管理有疏失，應設圍籬卻未設的有25.2%：認為以上皆是的則有35.69%，另外有0.6%網友未表示意見。

針對花蓮地方法院裁定李義祥50萬元交保，認為無羈押必要，但限制住居、出境出海，以及避免串供，禁止與相關證人接觸有必要的網友有15.24%；不接受判決結果，認為50幾條人命他根本賠不起的網友則高達80.18%，另外有4.57%網友未明確表示意見。

太魯閣號事故成為半世紀以來最嚴重的鐵路意外，傳交通部長林佳龍傳出已向總統府與行政院口頭請辭，並稱會負起政治責任。對此，有70.73%網友認為他應該下台，以示負責；有22.56%網友則認為林佳龍不該下台，最大肇因是工程車，和交通部關聯不大，另外有6.71%網友沒表示意見。

此外，往返花東地區的火車一位難求，故疏運期間太魯閣號會開放部分站票，被質疑恐與此採中傷亡有關，有53.66%網友認為火車速度快，站票的危險性高，基於安全考量不應再販售；而認為與此無關，肇事主因為肇事工程車違規停放邊坡的則有43.29%，另外有3.05%網友沒明確表示意見。

(中時新聞網)