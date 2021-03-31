帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)近日抵台談台帛旅遊泡泡，首發團預計將在4月1日啟動，但開放後不只團費高漲，返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天，讓不少消費者望之怯步，而根據交通部觀光局最新統計，首發團110個名額雖然賣得不錯，但後續出發行程，卻賣況不佳，多家旅遊業者表示，賣況差、已被迫降價求售。入口網站《Yahoo奇摩》就對「台帛旅遊泡泡團降價求售，你會不會想去？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有多達51.4%的網友表示不想去。

帛琉旅遊泡泡明天起上路，初期每週2班由華航以737-800機型提供服務，每班限制110名旅客，根據中央流行疫情指揮中心規定，帛琉旅遊泡泡採團進團出，旅客必須先提前到機場做核酸PCR採檢，經桃機協調後，採檢站設在第二航廈出境大廳的通道。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

但因為團費價格過高、隔離時間過長等原因，據《台視新聞》報導，包括雄獅旅遊、鳳凰旅遊都做出調整下榻酒店策略，把價格從7萬元上下，壓在5萬元以下。有旅行社坦言，每家旅行社粗估得虧損數百萬元，若未來銷售情況仍不樂觀，會降低參與意願，恐讓旅遊泡泡出現提早喊卡的局面。

對於台帛旅遊泡泡觀光團賣況不佳，業者祭出降價優惠。入口網站《Yahoo奇摩》23日就對此發起網路投票民調，以「台帛旅遊泡泡團降價求售，你會不會想去？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月31日至4月5日，截至31日21時30分為止，共有近4千多名網友投票，列出5個選項，回答「非常想」比例佔16.5%、「有點想」佔28.3%、「不太想」佔19%、「非常不想」佔32.4%、「不知道/沒意見」3.8%。

(中時新聞網)