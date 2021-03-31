南韓4月7日舉行首都首爾及第2大城市釜山市長補選，候選人競選活動自25日正式起跑。因7日選舉投票當日不放假，所以選管會為考慮選民的方便特別安排於4月2、3兩日舉行事前投票。

首爾、釜山市長選舉原本應於明年6月的全國地方自治縣市長、議員選舉同時施行。然而，因執政「民主黨」所屬前市長朴元淳和吳巨敦涉及女秘書性騷擾醜聞黯然落馬，此次依法補選缺額，任期僅1年餘。

對近年來選舉記錄「4連敗」的反對黨「國民之力」來說，這次肯定是一個雪仇的大好機會。由於市長補選後，緊接著就要展開明年3月舉行的總統選舉賽跑，因此，加重了此次補選的重要性，稱為「總統選舉的前哨戰」也並不為過。一般認為，「國民之力」若能奪回2大城市市長，總統選舉勝算也會提高。

反對黨的市長選戰口號彷彿是總統選舉級般「審判文在寅政府」和「政黨輪替」。對文在寅執政4年政績的期中與期末考試併行，首先，文在寅口口聲聲向人民保證最有把握的不動產政策屢屢失敗。房價、租金及稅金全都漲，導致所謂文在寅鐵票的20、30歲年輕人及婦女支持者脫離。

最讓年輕人失望的是文在寅言而無信。在就任致辭中，文在寅強調「要做全民總統」，然而，卻把社會各界分化四分五裂。南韓著名政治評論家徐正旭律師批評文在寅是一位表裡不同、靈魂與肉體分離、言談和行動不一及昨日與今天變質的總統，在歷任總統中實屬罕見。

據《文化日報》、《今日財經》2家民調數據也證明，「民主黨」的敗選如夕陽西下。前者民調指出，代表「民主黨」出馬首爾市長競選的前中小創投企業部長朴映宣以30.6%落後「國民之力」候選人、前首爾市長吳世勳的47.3%；後者民調則顯示吳世勳以57.2%遙遙領先朴映宣的30.9%。釜山市長執政黨候選人金榮春一開始就落後反對黨候選人朴亨埈甚多，根本不成對手。

文在寅的不幸，來自美國和北韓。為國內選舉焦頭爛額的文在寅還被從外面丟來的兩顆大石頭，打得鼻青臉腫。下月初，美國國會將對南韓剛剛施行的《禁止北韓傳單法》舉行公聽會，認為南韓該法制約人民表現的自由，有意聲援脫北者團體。美韓關係在文在寅政府的親中、親北政策下，隨時面臨齟齬事故。

30日，北韓國務委員長金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正又透過談話方式批罵文在寅是「鐵面皮」、「美國產鸚鵡」。罵聲越來越毒，幾乎讓文在寅無顏面在韓國選民前抬頭再說「希望早日重起美韓朝對話」這類欺騙人民的催化劑。

或許，美國與北韓以「旁觀者」眼光已讀懂南韓選民為何憤怒的理由，似乎要與即將離去的文在寅翻臉。文在寅正面臨大勢已去的重重政治危機。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）