韓聯社今報導，北韓已防疫保護運動員為由，宣布不會參加7月舉行的東京奧運會；被指「開第一槍」。遠景基金會執行長賴怡忠受訪表示，「有點在逼南韓表態及將南韓一軍的味道」。

南韓總統文在寅先前表示，東京奧運可能是與北韓對話的一個契機，不過北韓已宣布不會參加今年東京奧運。 賴怡忠認為，美日2＋2會談聲明中有針對北韓議題，可能是讓北韓不高興的原因，

他說，另外一方面可能就是，東京奧運這次舉辦規模也會出現一些狀況，對北韓來講，在這個時候與其是要自然原因不參加，還不如利用這個時候表示政治意見及態度。

他認為，這也是在逼南韓要表示意見，例如「南北韓是否因此阻不了隊？還是你要不要跟我在一起？這也是有點在逼及將南韓一軍的味道」。

他指出，至於北京冬奧呼籲抵制議題，有很多國家是有這樣瘋轉並討論中，也注意到中國很擔心這個議題，所以開始派人到處跟其他國家洽談，像上次就跟台灣中華奧會開會，北京與會者有體育部的副部長，這層級是非常非常的高。所以這也表示，中國現在非常擔心這個問題，所以才會用高層級的人與會，想要去確定某些狀況。

他表示，呼籲抵制北京冬奧事件發展還在持續進行，但其實相當程度完全決定在中國對香港、對新疆的問題是不是有改善，這會決定其他國家對中國的態度，如果加上新冠肺炎疫情，在年底前沒有辦法如大家所預期得到控制的話，也會影響各國參與的意願。

(中時 )