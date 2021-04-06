台鐵太魯閣號出軌造成50人枉死，台北市長市長柯文哲今早在市政會議前，率全體首長起立為所有事故罹難者默哀1分鐘，針對林佳龍要請辭交通部長，柯文哲嘆了一口氣表示，這不是一個人下台就可以解決的問題。

柯文哲表示，昨天慰問時看到嚇一跳，遺體都不完整、分散，感嘆怎麼撞這麼嚴重，對於林佳龍去留，柯認為，這不是一個人下台就可解決問題，先把問題解決比較實際。

柯昨天在臉書也強調，各界當務之急應先解決當前問題，並預防再度發生，最後才是追究責任，一旦順序錯了，「錯誤只會重演、也不會有真相。」

此外，基隆市長林右昌在市務會議後記者會受訪表示，相信林佳龍會做出有智慧的決定，但眼前當務之急是撫慰罹難者家屬的傷痛，以及協助受傷民眾身心復原。

林右昌說，有關事故責任的釐清，甚至包括台鐵的改革意見，這幾天媒體還有中央都談了很多，佳龍部長是一個做事認真、做什麼像什麼的人，也是一個非常負責任的政治人物，相信他會做出有智慧的決定。

對於是否也會捐出一個月薪水協助善後，林右昌表示，在這麼重大的事故發生之後，捐出一個月的薪水，其實是對受難的同胞感同身受，並表達一點點微不足道的心意，他認為只要做就好，其實不需要多說，他在第一時間就做出了這樣的決定。

(中時 )