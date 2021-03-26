大陸26日派出轟-6K轟炸機以及殲-16戰機等20架次軍機，進入台灣西南空域；國防部表示，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離。為什麼今天會突然來這麼多飛機？前民進黨立委沈富雄認為，也許是我們空軍的軍力配置比較空虛；國民黨前國防立委林郁方則指出，跟海警法以及我們跟美國簽了「台美海巡合作瞭解備忘錄」有關。

前民進黨立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，我猜不透、不曉得，也許是我們空軍的軍力配置比較空虛。

大陸派出20架軍機擾台，國民黨前國防立委林郁方分析指出，跟海警法以及我們跟美國簽了「台美海巡合作瞭解備忘錄」有關。大陸要立即表達，台灣才知道它的不滿，所以動作才這麼大，這等於是整個台灣被環繞了。其實我們希望看到美國跟中國大陸關係穩定，但台灣也希望跟他們雙方關係也穩定。這是最符合我們的國家利益。因為美國跟大陸關係好的時候，大陸不能做得太過份，因為它擔心這樣做，會讓美國不高興，可是現在美國跟大陸幾乎撕破臉，而且又拿台灣某種程度當籌碼，台美兩邊在華府簽「台美海巡合作瞭解備忘錄」，很顯然就是，美國對大陸的海警法不爽，所以大陸才有對付的方式，

林郁方表示，台灣自己要想清楚，美國跟大陸繼續鬧下去，看起來愈來愈像要撕破臉，這個代價，我們願不願意付，付得起、還是付不起，如果不願意付、也付不起代價的話，我們自己要怎麼去處理。要想想大陸跟美國鬥得愈兇，你這個好鄰居是會被波及的。

(中時新聞網)