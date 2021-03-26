歐陽娜娜再成統戰看板 蘇貞昌：台灣需要團結抗外｜2021.03.26

央視旗下電台節目「台海之聲」及「看台海」新媒體節目24日開播。台灣藝人歐陽娜娜、歌手張韶涵、前國民黨主席洪秀柱等均現身「台海之聲」預告片恭賀節目開播。行政院長蘇貞昌今天受訪呼籲，中國對人權不尊重，台灣需要團結一致共抗外敵。

歐陽娜娜之前在大陸央視國慶晚會演唱「我的祖國」，一度傳出恐遭罰50萬。行政院長蘇貞昌當時表示，我們其實蠻關心歐陽娜娜，一個小女生為了工作，她有不得已的地方。

對於歐陽娜娜再度成為統戰樣板，蘇貞昌表示，中國對人權不尊重，全世界都看在眼裡也加以抵制。台灣在第一線其實受到壓力最大，最知道中國這樣子的作法有多不好。有些人不知道是認識不清還是基於自己利益，希望能早日看看我們要維持今天的民主自由多不簡單。

蘇貞昌說，香港這樣失去民主自由，被中國一步一步的加壓，幸好我們覺醒得早，台灣需要團結一致共抗外敵。

(中時 )