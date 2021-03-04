桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛身陷婚變風波，女方還遭直擊和一名高帥男在橫濱中華街出遊，童話破局掀起網友熱議，也有網友不禁質疑福原愛的做法，發文坦言在還沒離婚前就丟下孩子跑回日本，還爆出婚外情，「福原愛做人是不是很沒品？」

網友在PTT的Gossiping板發文，「先不細究是不是真的家庭失和還是婆媳關係怎樣的。」他表示目前看起來的狀況是福原愛在還沒宣布離婚的情況下，就丟下小孩和家庭，跑回日本見「男性友人」，還向日本週刊爆料家醜，相較之下，江宏傑在公開場合還是維持著好夫妻的狀態，對失和傳聞一概否認，專心照顧小孩。

「一個是給大家面子，家務事私下談，真的離好了再來公開也不遲；一個卻是偷吃兼放話，好像人家有什麼血海深仇完全不給情面。」原PO怒批福原愛的處理方式不得當，「福原愛怎麼做人會做到這樣？日本人不是都很有禮貌嗎？」貼文一出立刻掀起熱議。

網友們也紛紛發表自己的看法，「江家需要靠小愛，小愛不需要靠江家，懂不」、「家醜能證實嗎？單方面說法要保持懷疑，目前只有單獨過夜」、「忍很久了吧」、「江家看起來真的想保持好形象，小愛看來真的想自由幸福」、「感覺女的很想離婚回日本，但男的到現在好像還是不肯放。」

(中時新聞網)