桌球CP福原愛、江宏傑驚傳婚變，女方還被直擊和一名高帥男出遊，掀起台日兩地網友熱議，由於當初2人甜蜜結婚時，由於女方的收入比男方高出37倍，加上她在日本的知名度也遠高於男方，因此被日媒貼上「格差婚」標籤，因此有網友提出疑問「江宏傑沒了福原愛剩下什麼？」

該名網友在PTT引用「肥宅小妹」的貼文，「依照日本人的民族性一定挺福原愛到底」，認為福原愛收入和成績都高於江宏傑，「要是沒了老婆，江還剩什麼？」她分析，江宏傑旅外球員的身分、代言都是靠福原愛，加上現在輿論風向都指他言語暴力，「所以說，拿掉福原愛，江什麼都沒剩了」。

然而該名網友表示，不需要急著帶風向，「這件事情過後，就可以知道福原愛沒了江宏傑之後，在日本和台灣、甚至大陸，能不能繼續解說桌球、代言產品了」，指出福原愛雖然是國民女兒，但結婚前代言和曝光度也不高，「更不用說在台灣，還沒跟江宏傑結婚前，知道福原愛的，恐怕也是少之又少吧。」

江宏傑不僅長相帥氣，家裡也很有錢。(圖/翻攝自江宏傑IG)

貼文一出，不少網友都認同此說法，「全日空是三年前代言的，是婚後吧？上SMAP節目也是婚後跟江一起上」、「營造這種幸福人妻人設前，好像也還好」、「她在婚前好像真的沒什麼代言」，也有網友認為根本不用擔心江宏傑什麼都不剩，「屌打99%酸民的帥臉」、「高富帥」、「全明星運動會」、「江這麼帥還怕找不到第二個老婆嗎」。

(中時新聞網)