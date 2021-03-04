【回憶殺】謝霆鋒、王菲和張柏芝之間的情愛糾葛一直為人津津樂道，當年年僅20歲的謝霆鋒愛上大他11歲的王菲，2人愛得轟轟烈烈，卻因為張柏芝介入而告終，也陸續結婚有了依靠，然而在雙方都離婚後，謝霆鋒和王菲竟火速世紀大復合，謝霆鋒也不只一次透露自己忘不了王菲。

1999年，王菲和第一任丈夫竇唯離婚，當時30歲的她已經是天后等級的人物，從小就是王菲粉絲的謝霆鋒立刻開始狂追女神，2000年，在梁朝偉得到坎城影帝的慶功會上，王菲和謝霆鋒牽手一同離開，立刻在當時造成轟動，然而隔年開始，謝霆鋒和張柏芝的緋聞消息就不時傳出。

張柏芝介入謝霆鋒和王菲的感情。(中時資料照)

一直到2002年，張柏芝出席慈善活動時受了重傷，謝霆鋒第一時間趕到醫院，對此，他回答張柏芝就像是他妹妹，將來要和他結婚的人是王菲，同年3月，謝霆鋒發生車禍，跟在後頭的張柏芝便將對方接到家中休息，2人又接著到曼谷旅遊，戀情曝光後，謝霆鋒認了已經和王菲分手，但鋒芝戀只維持短短4個月，難忘舊情的謝霆鋒又把王菲追回來了。

王菲和謝霆鋒分分合合多次，當年曾愛得高調。(中時資料照)

2003年，王菲和謝霆鋒還是分手了，李亞鵬追到了王菲，而隔年《無極》開拍，謝霆鋒和張柏芝再度相遇，兩人毫無懸念的復合了，愛到情深處，謝霆鋒還曾說過：「我愛她！願意用命去搏！」在王菲和李亞鵬結婚後，謝霆鋒也賭氣似地向張柏芝求婚，2年後，豔照門爆發，謝霆鋒陪伴張柏芝走過低潮，第一時間力挺妻子到底，2011年這段婚姻卻仍破局。

謝霆鋒陪伴張柏芝走過豔照門風波。(中時資料照)

離婚後謝霆鋒受訪時也提到，很慶幸和張柏芝仍是朋友，但談到和王菲的一段情卻欲言又止，最後只遺憾說，「有的事情過去就過去了」，2013年9月，王菲再微博宣布離婚，之後他們之間的共同朋友趙薇一直想湊合2人，直到年底，鋒菲熱吻的畫面被拍到，這場世紀復合立刻掀起熱議，而復合的這段時間以來，2人恩愛如昔，就像是熱戀中的小情侶。

鋒菲被拍到熱吻，世紀大復合。(中時資料照)

安穩交往了7年，鋒菲不曾想過結婚，認為既然因愛復合，就這樣相愛到老也不錯，然而2020年底2人再度爆出分手，王菲身邊還出現名叫「Ryan」的10年粉絲，他和王菲幾乎形影不離，而謝霆鋒的40歲生日也不見王菲身影，儘管說法沒有獲得證實，還是讓鋒菲CP粉感到擔心，希望他們不是情深緣淺，能夠牽手好好走完往後的路。

(中時新聞網)