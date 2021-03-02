36歲趙又廷與大陸女星高圓圓結婚近7年，這段相差5歲的姊弟戀非但沒有隨時間而變得冷卻，反而越來越甜蜜，2019年更生下女兒Rhea，一家三口享盡天倫之樂。日前趙又廷的父親趙樹海更難得在節目中談起了媳婦高圓圓，還大爆媳婦私下貼心一面，讓寶媽聽了也忍不住大讚高圓圓這個媳婦真的太完美。

趙樹海日前上小禎、羅時豐節目《今晚開讚吧》暢談兩代同住問題，透露趙又廷夫婦剛結婚時，因為還沒有小孩，加上又不常待在台灣，因此一開始是與他們同住。但隨著小孩出生後，趙又廷則選擇在樓上弄了一個房子，等吃飯時間就會下來一起用餐。

高圓圓大方談戀愛 「盡情盡興」愛趙又廷

趙樹海還大爆媳婦高圓圓的貼心之舉，「快吃飯前這些媳婦都很識相，也都很懂事，4點半就下來了，問婆婆需不需要幫忙。她只要下來主動開口，我告訴你父母親都是一樣的，妳只要這麼說了，（要不要幫忙）隨便啦！不用不用沒關係。」讓來賓之一的寶媽聽了也大讚高圓圓這媳婦真的很棒很完美。

不過趙樹海認為偶爾也要給媳婦機會表現，「你常常說不要不要，她就不下來做了，她就視為當然，就像你剛剛說的習慣。」他更透露對2歲多的孫女也是一樣態度，會讓對方有參與感，「小孩2歲多她就有一些思想的作為，她想要碰觸這個世界，也想去幫忙。好，很簡單，派她一個能力範圍可及的工作，從此她要不到，不准人家拿碗筷，餐巾紙要她來配，給她8個(碗筷)她不要，她要自己拿，自己一根一根的數出8支筷子她才認同。」

(中時新聞網)