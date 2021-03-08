針對江啟臣主席承諾黨主席不參與總統選舉，要做「造王者」，連勝文主張黨主席應為「專職者」，趙少康則表明，任黨主席是為了要做「爭王者」。本人認為他們三人均忽略了政治的本質，誤導了問題的本源，並模糊了黨主席與總統候選人的應有關係。本人思考這個問題的兩個基本點：第一、黨主席要做到「大公無私」，第二，讓黨的「總統候選人」（爭王者）能有權對全黨「統一指揮」。整體而言，對當前國民黨的需要而言，黨主席對自己的角色期許應為「造黨者」。

本人認為，黨主席一定要大公無私，更不可以利用權位，為自己安排有利參選條件。因此，若現任黨主席登記參選黨內總統初選，即應暫停主席權，以遵守公平競爭的原則。

本人亦認為，選舉時不可有雙頭馬車。所謂「造王者」、「專職者」與「爭王者」在現實政治的邏輯中是不容易有效率運作的，特別是在各自擁有權力的天王們之間，因為權力是稀少，甚而是排他的，這也是人性。

若黨主席與總統參選人為不同人，因為各人有其政治理念、主張企圖及支持者，分歧難免，不利選戰，這是人性所致，不必迴避。以上兩次大選為例，洪秀柱與朱立倫，韓國瑜與吳敦義的互動情景，歷歷在目，黨主席與總統候選人之間離心離德、各自為政，影響了選情，結果很慘。因此，總統候選人必須擁有黨主席的權力，方便統一指揮，才應該是重點。

再以古為鑒，天王權力之間的反目成仇，暗中拉扯，更是「造王者」與「爭王者」或「王者」之間常有的故事。歷史中，「造王者」功臣被開國「王者」殘殺或罷絀兵權，往往是自詡為「造王者」的悲劇下場。張良、蕭何與韓信，都曾經是「造王者」，但韓信被殺，張良避世隱居，蕭何以自污方式自保。勾踐與文種，李世民與徐茂功的關係也是一個例子。至於明朝皇帝朱元璋面對昔日「造王者」功臣的殘酷，就更不用說了。

畢竟，除了極少數人外，絕大多數的「王者」都認為江山是靠自己本事打下的，而非「造王者」的貢獻，這也是人性。因此，如果一個組織內有人自詡為「造王者」或「專職者」未來與「爭王者」或「王者」互動時，對組織的未來發展並不健康。

請不要再有「造王者」這種不切實際的思想了，國民黨當前需要的不是「造王者」或「爭王者」，而是「造黨者」，黨主席要有能力為國民黨建立理念及論述，並建立良好且有戰鬥力的制度，找出未來應戰大選最強的候選人。無論黨主席是否參選，黨的總統候選人確定後，黨主席均應將黨的權力與資源全部交給候選人，讓他事權統一，無後顧之憂地帶兵打仗。

基於以上認識，為求國民黨之團結與勝選，本人提出具體主張如下：

「現任黨主席若要參選，應在初選登記時，暫停主席職權或暫辭主席。選務工作由各參選人共推一代表組成的委員會，督導黨部負責處理之，以求公平公正產生總統參選人。

若現任黨主席初選過關，重拾主席職權或回任黨主席，若初選輸，由初選勝者代理黨主席至選戰結束為止。

即使現任黨主席不參加總統初選，待黨的總統候選人產生後，現任黨主席仍應暫停主席權，由總統候選人代理，以求事權統一，集中權力打選戰。

本人張亞中若擔任黨主席，將建立以上制度，以為遵從；若制度無法建立，本人將以上主張為莊嚴承諾，必遵守之。」

(作者為孫文學校總校長、中國國民黨主席參選人)