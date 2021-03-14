中美高層18日將於阿拉斯加州安克拉治市會晤。中國媒體分析，之所以選擇此處，和其地理位置及疫情防控佳有關；此地政治敏感性較低，也代表雙方在重設中美關係時邁出「謹慎的第一步」。

安克拉治（Anchorage）在阿拉斯加州的中南部，是阿拉斯加最大城市，也是一些美國到亞洲航班的中轉站。

英國廣播公司中文網指出，北京與華府距離安克拉治的距離相當，這裡是美國高級官員跨越太平洋訪問時常用的經停站。而在這次美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中方高層會面之前，布林肯16日起會先出訪日本、韓國。

中國媒體中新網報導，除了地理位置的因素，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情流行期間，阿拉斯加屬於全美疫情控制較好的州。該州16%的人口已經完成了疫苗接種，比例居全美之首。

環球時報日前引述分析人士說，相較於華盛頓，阿拉斯加是一個「精心而謹慎」的選擇。近年來華盛頓的政治氛圍在對中政策方面日益極端，對美國政府來說，在華盛頓與中方會面將直接面臨諸多國內壓力。

報導引述中國國際問題研究所研究員楊希雨說，阿拉斯加在美國本土以外，政治敏感性較低，這是雙方在重設中美關係時邁出「謹慎的第一步」。

布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來美中高層首度會晤。

美方表示，這次高層會談預計觸及香港、新疆、台灣、人權侵犯及疫情起源等一系列棘手議題。中國外交部發言人趙立堅12日則表示，這次對話具體議題有待雙方商定。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100314

(中央社)