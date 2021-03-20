拜登政府上任後首場與中國大陸外交高層的會議19日在阿拉斯加落幕，對話結束後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸國務委員兼外長王毅受訪時稱，這次對話是有益的，有利於增進相互了解，但雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

新華社報導，楊潔篪表示，過去兩天，他和王毅與美國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文進行了長時間戰略溝通，就各自內外政策和雙邊關系進行了坦誠、建設性交流。

楊潔箎稱，這次對話是有益的，有利於增進相互了解，雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

他又指，中方希望雙方在各個領域加強溝通、交流和對話，雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則處理中美關系，使中美關係沿著健康、穩定軌道向前發展。

王毅表示，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價。

王毅說，雙方都有很多關切，有一些疑慮，可以透過對話加以緩解。有一些是長期以來存在的問題，可以通過對話加以管控，同時，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心。

王毅表示，中方對發展中美關系的態度是明確、一貫的。希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。

不過這場會議ㄧ拉開序幕，中美雙方在開場白上便罕見地激烈交鋒，窗方脣槍舌戰，互不相讓，火藥味十足。美方指中國打壓台港外，還稱中國「經濟威脅」美國盟邦。中方也強硬回擊，批美國行使全球霸權。

(旺報 )