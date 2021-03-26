眾所矚目的美中「2+2」高層會談日前落幕，雙方在公開對話中充滿火藥味，成為各界討論話題。其中，中共中央政治局委員楊潔篪以嚴詞正告美國「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」對此，資深媒體人謝寒冰昨(25日)分析指出，這段期間陸方外交態度明顯轉折，主要就是他們認為過去講究外交禮節，希望雙方好來好去，但現在覺得沒必要來這一套。

美中「2+2」會談罕見公開表現出全球兩大經濟體的緊張關係。《紐約時報》指出，會談原本旨在於兩國眾多衝突中尋找共識，但雙方脣槍舌戰證實了預期中的對抗基調。

謝寒冰25日在節目《頭條開講》中分析，其實從楊潔篪說話，就知道他們出國受到明確指示 ，如果對方有任何採取侵略性、指責性方式發言，就直接回擊，且不只楊潔篪，包括駐歐洲大使大概也收到同樣指令，也就是說過去陸方官員講究外交禮節，希望好來好去，但現在不來這套，因為他們發現這套在國內有用，可是外國人不懂這一套。

謝寒冰認為，陸方認為如果自身態度太客氣，但外國人個性才是真正戰狼，要直球對決、得理不饒人，就算情勢比你弱，也會想辦法虛張聲勢，因此現在大陸也覺得沒必要，既然你都擺明這樣做，那我也沒什麼好懼怕，自認有底器、有實力，就算得罪對方，對方實施經濟制裁也不會好過，因此沒必要再忍氣吞聲，所以這是這段期間外交態度上的明顯轉折。

(中時新聞網)