美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）於美東時間3月25日簽署了成立海巡工作小組（CGWG）備忘錄。外交部26日舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，海委會海巡署署長周美伍（右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）出席。（鄧博仁攝）

「台美海巡合作瞭解備忘錄」於美東時間3月25日在華府完成簽署，這也是拜登政府上任後，台美簽署的第一項正式文件。透過這個備忘錄，海巡署將與美國的海岸巡防隊，建立更密切的合作，以共同確保印太地區的海域安全，以及海洋資源永續發展。

備忘錄由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴簽署，外交部今天下午舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，英國、加拿大、澳洲等多國駐台代表共襄盛舉，不過因為作業時間關係，備忘錄文本尚未公佈。

外交部長吳釗燮致詞表示，美國拜登總統團隊在今年1月20日上任後，我們看到台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱的「堅如磐石」，持續穩健提升，雙方有多層次、多面向的對話與合作。

台美海巡合作備忘錄簽署，攜手更多區域國家確保印太和平穩定 。（楊孟立攝）

吳釗燮說，台灣與美國都是太平洋國家，而且都關注海洋的議題。如同3月11日台美共同發布的「防災救援倡議活動聯合聲明」，就是面對當今人類社會許多非傳統的安全挑戰所進行的跨國合作。台美透過這次備忘錄的簽署，將確保未來在海洋保育、打擊海上犯罪以及人道救援及災害防救等領域，展開廣泛的合作，我們也期待未來與更多區域國家進行海事交流與對話，以共同確保印太地區的繁榮、和平與穩定。

海委會海巡署署長周美伍致詞表示，透過這份備忘錄，海巡署可以積極擴大與美方海岸巡防隊的交流深度與廣度，在海洋資源、打擊非法漁業、救生救難等雙邊議題上共同努力。這也象徵海巡合作的新紀元，未來與美方協力進一步攜手區域內共同價值的夥伴，打造開放自由、和平穩定的海洋。

AIT處長酈英傑指出，他在任內設定了「四個增進」的目標，增進美台安全合作關係就是其中之一。這份備忘錄進一步加強美國海岸防衛隊和台灣海巡署的合作，也讓雙方現有的密切合作關係進一步正式化。

酈英傑說，看過海巡署執行各種勤務之後，真心相信他們就是和美國一起推動區域海事安全的理想夥伴，「台灣海巡隊員十八般武藝樣樣精通，他們專業自信具備高超技藝能力，這讓我們留下深刻印象。」

(中時 )