台東縣成功鎮都歷天空之鏡1日下午14時48分發生一起溺水案件，有1名年約40歲男性外籍男子遭大浪捲走。（海巡第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮都歷天空之鏡1日下午14時48分發生一起溺水案件，有1名年約40歲男性遭大浪捲走，在附近衝浪的外籍人士見狀趕緊划衝浪板前往救援，轄區消防隊接獲報案趕到現場，溺水男子被衝浪客救起轉由消防救護人員送往醫院，據了解他獲救時已無呼吸心跳。

台東海巡署第十巡防區指揮部接獲通報，都歷海灘岸際前方海域有1名民眾溺水，立即派遣新港安檢所、金樽安檢所及第二機動巡邏站人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊派遣海巡艇前往協助救援。

第一三岸巡隊指出，海巡人員抵達現場後發現溺水者已由現場衝浪民眾及消防隊救起，海巡人員立即協助交通管制及配合消防隊員實施溺者搶救，並後送至衛生福利部台東醫院成功分院救治。

海巡署第一三岸巡隊呼籲，若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線。另安檢所均有出借救生衣安全服務，請台東地區喜愛釣魚人士多利用，以保障自身生命財產安全。

(中時 )