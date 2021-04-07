海巡署日前證實，近期中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除是進行偵蒐。民進黨立委王美惠、莊瑞雄今質詢時都關注此事，詢問海巡署如何因應，海委會主委李仲威表示，對於台海周邊不論空中或海域目標都有掌握，共機「在禁限制水域領空都沒進入過，只是相當距離周邊在繞，如果對方進到摧毀區，會依照處置規定辦理，該開火就開火。」

立法院內政委員會今處理海洋委員會今年度預算解凍報告，王美惠質詢時表示，對於共軍近期派出無人機繞行東沙島，我方是否有監控及如何反制，李仲威答覆，中共在灰色地帶一直用不同手段試探，相關海域除海巡署偵蒐能量外，也與其他單位密切聯繫，各種突發狀況都有應處辦法。

李仲威進一步表示，我方空域上方劃分為監視區、警戒區及摧毀區，在警戒區我方會用偵蒐器監視行動，若盡到警告區，會派出適當兵力監控及警告，一旦進到摧毀區就會依規定處理。

王美惠追問，共軍若進到摧毀區該如何依規定處理，李仲威說，共機在禁限制水域領空都沒進入過，只是相當距離周邊在繞；至於對無人機干擾我方有反制辦法，其中涉及機密，不適合公開講。

莊瑞雄認為，守土有責，如果中共無人機飛到我上空，主委應該要強硬一點，該打掉就要打掉，哪有說讓無人機飛過來，其意圖明顯是要來騷擾。

李仲威強調，中共灰色地帶騷擾型態多元，我方都有因應辦法，也會把裝備武器配備到上面，若有突發狀況，一旦進入到摧毀區，會依照處置規定，該開火就開火。

(中時 )