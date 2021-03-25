美國總統拜登就任後首場美中外交與國安高層會晤日前落幕，會議中兩邊官員激烈唇槍舌戰，而美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表達對台灣、香港與新疆等地情勢的關切，也引爆會議砲火四射。高雄大學通識教育中心兼任助理教授陳俊昇對此分析，雙方之所以會公開唇槍舌戰，就是雙方核心利益已經緊張到必須端上談判桌上！

美中當時在開場白中便罕見地公開激烈交鋒，火藥味十足，像是經濟脅迫美國盟邦，而中方的回應亦異常強硬，痛批美國行使全球霸權，並在人權等議題上虛偽。

陳俊昇接受《中評社》訪問時提到，觀察拜登政府沒有把台灣當作籌碼，目前看起來已經當作是核心戰略利益來看，所以這一次雙方會公開唇槍舌戰，就是核心利益已經緊張到必須端上談判桌上，呈現白熱化、公開化。

陳俊昇指出，從這次美中戰略對話看起來，雙方都把台灣問題攤在談判桌上來看，台灣對大陸而言是最核心利益；對美國來講，相較之前川普政府，拜登政府感覺表現反而更加強硬。

另外，陳俊昇認為外界對於川普與拜登對中政策以為有很大不同，但其實沒有，美中對抗局勢是延續的，只是拜登採取方式不一樣。

(中時新聞網)