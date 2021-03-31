美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）於美東時間3月25日簽署了台美成立海巡工作小組（CGWG）備忘錄。此一嶄新平台，將使AIT及TECRO能透過雙方指派代表機構，即美國海岸防衛隊（USCG）及台灣海巡署，增進溝通、建立合作關係、並分享資訊。但該備忘錄的詳細內容未公開，中華戰略學會研究員張競對此質疑，其中究竟有何不可對外公開條款，確實啟人疑竇。

張競今(31)日在臉書貼文指出，台美簽署此協調，雙方高調將文件公開展示，但又遮掩具體內容，再加上與綠營政府關係密切人士，不斷透過媒體無限上綱吹噓其具備讓人深覺不可思議之戰略意涵，顯然此事主要目的不言而喻，「就是擺明是要搞個大內宣，針對社會大眾餵食政治搖頭丸」，而非務實經營對美海巡合作關係。

張競指出，依據相關跡證顯示，本項文件應該是只有英文本，但是卻無中文版本。而國與國交往應對，首重對等原則，否則就毫無尊嚴可言。綠營政治人物整天將尊嚴兩字掛在嘴上，動不動就指控他人去跪舔他方，他在此必須提醒，馬政府執政時期，所有涉外與兩岸間所簽協議，必有我方正體中文版本。 張競並借用綠營經常用語表示，綠營執政是否逢美則跪舔，「就讓我們來看看這份文件是否具有中文版本，兩個文本是否具有同等效力，就可知綠營是否能夠維護國格尊嚴囉！」

而談判過程也讓張競相當感興趣。他說，假若真是雙方透過協商過程，以有商有量方式達成協議，在過程中必然會不斷透過外交電文，請示國內業管單位與部會，是否可同意對方要求，其中來來往往文字修潤是必然過程。假若缺乏此等過程，拿不出協商過程前期作業之公文簽呈，或是雙方召開協調會會議記錄與事後簽呈，而是美方拿出個文件，我方就必須照單全收全部吞下，那麼就不再是「簽署」協議，因為最終文件根本就是單方面意思表達，所以根本沒有「協議」，而是「簽收」對方指示。

張競更提到當年中華民國喪權辱國的「二十一條」，提醒大家「五九國恥」歷史典故，所以若是年輕朋友認為他國拿出任何東西，我方都必須照單全收，而且還要沾沾自喜，好不容易拉上關係，就讓我們就看看未來除了萊豬之外，我們還要去吞下多少東西？

張競直言，這份文件最大的問題就是民進黨政府把它搞得神秘兮兮；若此項協議文件是列為密件不對外公開，對照簽署協議時雙方對外展示其內容樣態，他要請問究竟是誰精神錯亂？張競認為，外交國防本來就是充滿機密，低調謹慎絕對應當能夠被社會大眾理解接受。但若是被在野黨與專家學者質疑時，就聲稱已經被核定為「機密」，但若要辦剪綵儀式時，就敲鑼打鼓調兵遣將毫無保留，請問這不是故弄玄虛其中有詐，還會是什麼？

(中時新聞網)