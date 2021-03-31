美國邊境官員今天表示，今年預期會有超過100萬移民抵達美墨邊界，總統拜登面臨西南邊界的人道挑戰將更形升高。

倘若移民人數來到100萬，就和2019年川普總統任內入境人數節節高升的情況類似。當時有將近97萬8000 移民遭到扣留。

美國邊境巡邏隊（Border Patrol）副局長歐提茲（Raul Ortiz）告訴記者，邊境巡邏隊2月間逮捕約10萬移民，是2019年中以來最高單月紀錄。更多移民通常會在4至6月期間穿越邊境。

歐提茲表示：「我們開始看到有些日子人數較多，超過6000人被捕，所以我完全預期我們的邊境巡邏幹員今年會遇到超過100萬人。」

拜登政府允許多名記者採訪邊境官員，並參觀德州唐納（Donna）擁擠的移民設施。

根據採訪團報導，唐納的設施目前收容4100名移民，其中多數是沒人陪伴的未成年人。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）110331

(中央社)