遊客遠離了全球第二大旅遊國的酒吧和海灘，讓西班牙今年二月國際觀光客到訪人數年減93.6%。

國際觀光客在去年到訪西班牙人數已經暴跌80%，來到1900萬人，為該國自1969年以來最低水準，主因為新冠疫情的社交管制措施造成遊客損失。

據西班牙國家統計局周二公布數據顯示，下降的趨勢延續到今年首兩個月，此為觀光業佔據GDP十分之一的國家，進一步的壞消息。

西班牙二月有28萬4311名外國觀光客，月減34.6%；二月國際觀光客營收年減93.3%，讓許多商業陷入危機。

多數的國際觀光客來自於法國，二月份有四分之一觀光客來自於法國。許多法國人厭倦了國內的封鎖，紛紛湧入邊境，享受在馬德里仍然開放的酒吧和餐廳。

德國觀光客也開始湧入地中海度假勝地小島Mallorca，為西班牙第二大國際遊客來源國。

根據智庫Funcas分析，旅遊業對西班崖經濟貢獻，從2019年的12%，降至去年的4%至5%之間，危及了不少商業活動。

(時報資訊)