英國《金融時報》30日報導，美國拜登政府準備發布與台灣交往的新指導方針（Guidelines），將維持前總統川普任內的諸多鬆綁做法，使得美國外交官更容易與台灣官員會面。外交部發言人歐江安表示，我國政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

歐江安指出，外交部注及媒體關於拜登政府將取消台美交往限制的報導。事實上，美國務卿布林肯（Antony Blinken）於1月19日出席聯邦參院外交委員會召開的任命聽證會時就曾表示，將依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）檢視對台交往準則。

歐江安強調，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係改善有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，尋找更多合作機會，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

(中時 )