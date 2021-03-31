美國貿易代表(USTR)戴琪日前前往美國國會的任命聽證會，強調拜登政府還不打算取消掉川普時代祭出的大陸進口商品加徵關稅，雖然課稅會對美國消費者與企業造成衝擊，但這行為是為了糾正大陸不公平貿易問題，預料所衍生的科技戰也不會就此停止。對此，分析師警告，陸美關係緊張仍是當前最大危機，若北京再祭出報復措施，科技股壓力恐怕持續，甚至有10%負面影響。

近期西方國家與北京當局發生摩擦，包括針對新疆人權問題，雙方在官方與民間互有反制措施，拜登政府則是頻頻釋出訊息，要求北京當局在部分議題讓步，未來經濟發展關鍵的科技產業，針對華為禁令以及多家陸企在投資上的禁止，導致雙方並沒有在拜登政府上台後，緩解緊張情緒。

據《Business Insider》報導，Wedbush分析師Dan Ives最新研究報告指出，拜登政府對於北京當局在竊取智慧財產權、外企責問法（Holding Foreign Companies Accountable Act），未來在美國上市的外企，若不能連續3年滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管要求，明顯針對陸企而來等問題，華爾街預期衝突將更加強烈，可能導致蘋果、特斯拉、思科以及陸方的阿里巴巴、百度等都被推上第一線。

研究報告提及，陸美的熱鍵議題(hot button issue)是在美掛牌陸企遭摘牌。若陸企無法根據美國會計準則審核，將喪失在美國投資市場交易的資格。若陸企下市潮發生，北京當局可能對在陸曝險過高的美企出手，尤其以半導體業者面臨最大威脅。

北京當局稍早針對特斯拉車內的攝影機會把影像紀錄回傳美國提出強烈質疑，特斯拉被捲入間諜車事件，特斯拉執行長馬斯克喊冤，絕對不會涉及間諜活動。研究報告指出，地緣政治將衝擊目前那斯達克指數的科技股部位約10%影響，甚至超過10年期美債殖利率陡升、科技股資金轉進周期股，以及科技巨頭面對的反壟斷行動。

(中時新聞網)