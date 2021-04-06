美國汽車產業組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Auto Innovation）周一促請政府提供援助，並警告全球半導體短缺可能導致今年汽車產量減少128萬輛，而生產可能再中斷6個月。

該產業集團在回覆政府調查的書面報告中表示，美國商務部應在擬議的法案中撥出部分資金以擴大美國半導體生產，滿足汽車產業的需求。

美國總統拜登今年2月下令聯邦政府採取數項措施解決晶片危機，同時也尋求為強化美國晶片製造實力的法案撥款370億美元。

該組織執行長John Bozzella在書面報告中表示，部分撥款應用於建立新產能以支持汽車產業，並減輕當前晶片短缺下汽車供應鏈面臨的風險。美國政府可基於汽車業的預期需求，指定「特定比例」撥款分配給將以某種方式支援車用級晶片生產的工廠。

幾乎所有在美國設有工廠的主要汽車製造商都是「汽車創新聯盟」的會員，其中包括通用、福特、福斯、豐田與現代汽車。

(時報資訊)