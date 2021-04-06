美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人表示，參議院無黨派議員週一作出裁定，支持民主黨使用調解程序通過額外立法，也就是一年內將能使用三次預算調解程序，較先前新增一次。

拜登（Joe Biden）也呼籲大膽思考，他正在直接向美國人推廣其2.3兆美元的基礎設施計劃，呼籲公眾支持，以超越共和黨人，反對他們將此計劃歸結為巨額稅收、巨額支出和大政府。

面對共和黨的全力反對，目前兩黨議員人數比為50對50的參議院，修改了啟用預算調解程序的次數，增加了一次，使原先需要60票才能通過預算案，在調解程序之下，只需要51票，這關鍵一票即參議院議長副總統賀錦麗，讓拜登的基建計劃所需的經費，繞開了共和黨封鎖提供了一條新的新途徑。

照過去規定，美國每個財年最多能使用一次調解程序，而此前通過1.9兆法案時，已經用掉了2021年財年的「份額」，理論上最快10月才能再使用一次（2022財年始於2021年10月1日）。這也意味著拜登基建計劃預算，不是需要取得60票的支持，要不就得等到2022財年才能再運用調解程序通過。

大規模的基礎設施投資的前景，在政治兩極分化的壓力下已成為兩黨的決裂點。拜登迫切希望大行其道，而共和黨則希望制定一項針對公路和橋樑的小規模計劃，並警告說，任何公司稅的增加都會壓垮經濟增長。

拜登則回應共和黨人說：「他們知道我們需要它。」「全世界每個國家都在基礎設施上投資數十億美元，而我們必須跟上。」

(中時新聞網)