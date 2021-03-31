拜登延續川普作法，取消美台交往限制，引起各界討論。前外交官介文汲認為，美國單方面的改變，可能引大陸方面不滿，造成兩國關係動盪，且還會反映到台海情勢上，並因此造成兩岸之間持續對抗，所以不見得是好事。

英國媒體《金融時報》30日報導，美國拜登政府準備發布與台灣交往的新指導方針（Guidelines），將維持前總統川普任內的諸多鬆綁做法，使得美國外交官更容易與台灣官員會面，不過「與主權有關」的禁區仍會存在。

《中天新聞》31日報導，介文汲表示，美國政府過去是有內規，現職行政官員不能進去雙橡園，但國會議員不在這個規範內，而過去台灣一些駐美的單位，美國官員是不進去的，這些都是美國的內規，現在拜登想要修改的是這些東西，將來勢必會有很多改變，但這也要由美國政府做最後衡量。

介文汲指出，美國過去在兩岸之間，對大陸承諾一個中國政策，拜登政府也不斷重申這個政策，在這些政策裡面一些紅線，就是美台官員互動之間的尺度、層級的掌握，現在勢必會調整，大陸當然對此會有意見，因為過去大陸把這些看成美國的一種承諾，若美國單方面做改變，可能會引起雙方關係動盪，最後也會反映在台海情勢，因此也不能說對台灣沒有負面影響。

介文汲認為，如果這件事情造成造成兩岸繼續對抗、對立，也不見得是好事。

川規拜隨! 放寬美台官員會面 介文汲:不看好

(中時新聞網)