美國在經過四年絕對的保護主義的過程後，財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）透過芝加哥全球事務委員會上的發言宣示，事情將發生重大變化。

這位負責拜登總統經濟議程的內閣官員星期一，提出了一套大膽的原則，這些原則與上屆政府的工作重點相差甚多。

前總統川普（Donald Trump）對大陸發動的全面攻擊已經一去不復返了。取而代之的是一項政策，即「在應該存在的地方具有競爭性，在可以存在的地方具有協作性」，而僅在「必須存在的地方具有對抗性」。

川普及其財政部長史蒂芬·努欽（Steven Mnuchin）不僅在講台上與大陸這樣的傳統對手打架，而且還與德國等傳統盟友打架，葉倫反駁說：「美國首先絕不能只意味著美國。」

葉倫說，儘管上屆政府通常對諸如多樣性和氣候變化等問題幾乎沒有留意，但兩者都不僅是美國社會議程的中心，而且也是其經濟議程的中心。

葉倫在芝加哥全球事務委員會的演講中斷定了過去與現在之間的界限，他說：「今天最重要的區別是，人們基本認識到，我們在國內外的政策必須設計成具有包容性，解決不平等現象，並尊重我們的環境。」

葉倫傳達訊息是：全球化以及美國被視為使命中心的角色正重新流行起來。

葉倫說：「在過去的四年中，我們親眼目睹了美國從全球舞台上退後的情況。」、「美國首先決不能永遠意味著美國。因為在當今世界上，沒有哪個國家能為自己的人民提供強大而可持續的經濟。」

這些並不是葉倫甩開上屆政府唯一的包袱。

儘管可能有人批評拜登政府的國際關注，可能會威脅到美國國內，但葉倫的講話仍清楚地傳達出美國的時代已經過去。

葉倫說：「儘管我們將貿易視為成長的引擎，但我們忽略了那些沒有受益的人。在最近一段時間，當我們可能在國內採取政策來面對這些問題，並與我們的盟國一起解決國外問題時，我們孤立了自己，並退出了我們創造的國際秩序。」

關於不平等，她補充說：「我們可以做得更好。」、「我們必須做得更好。」

(中時新聞網)