中國最高外交官員楊潔篪在阿拉斯加會談飆出「中國人不吃這一套」的強硬話語，受到大陸民眾熱捧，世界各國亦因此話帶來中國強烈民族意識而為之側目。美國智庫與北約官員近日紛紛就此回應稱，美國在歐盟和北約繼續推進實力地位，與盟友共同行動，而實力與行動是中國聽得懂的唯一語言，也是與他們對話最好式，因為「中國人只吃這一套」。

《美國之音》報導說，在結束與中國官員的會談後，美國國務卿布林肯隨即前往歐洲和北約訪問，修復與歐盟和北約的關係，繼續推進美國實力地位，他將敦促北約盟國與美國合作，加強對北京的抵制。

美國國務卿布林肯(左)24日訪問歐洲，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾會晤，探討應對中國的共同措施。（圖／路透）

北約秘書長斯托爾滕貝格周二說，如果北約團結一致，歐洲與北美盟友們完全有能力共同應對中國的崛起和挑戰。

分析人士表示，與盟國和夥伴進行磋商，並形成統一戰線應對中國是拜登政府對華政策的核心，是美國的實力所在，也是數量上的實力，而中國人只尊重實力，「他們只吃這一套」。

北約秘書長斯托爾滕貝格說，如果北約團結一致，歐洲與北美盟友們完全有能力共同應對中國的崛起和挑戰。（圖／美聯社）

大西洋理事會戰略與安全中心主任帕維爾（Barry Pavel）說，「各國團結在一起，形成統一的決定時，中國要應對的難度就大多了。他們就不能隨便欺壓別的國家了。……只有遭到嚴重反彈和頂回時，中國才有可能改弦易撤。在關鍵問題上，中國只尊重實力，看到虛弱就會趁虛而入。這就是我們今天所面臨境況的原因。」

帕維爾說，中國承諾不會將南海島嶼軍事化，但並沒有信守諾言。當美國、加拿大、歐洲、台灣、澳大利亞和印度等國一起把中國頂回去的時候，這應該會更有效。「一旦中國認識到美國確實是從實力的地位與中國打交道，美中關係將會回到能夠管控最艱難議題、可以探索合作的狀態。」

報導指出，在楊潔篪講話之後不久，美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）就立刻做出回應說，「實力和行動是中國共產黨唯一能理解的事。」

布魯金斯學會外交政策專案資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）則表示，拜登政府不會因為楊潔篪認為合不合適而改變對中國的政策。中國應該知道新疆、台灣、香港等問題事關美國的價值觀，「楊潔篪希望把這些問題放在閉門會議上討論，但是，他在美國足夠長的時間，應該明白，面對我們的視為價值觀的東西，我們一直會大聲地、重複地、持續地提起。我們還會繼續這樣的。」

何瑞恩認為，阿拉斯加發生的一切將會成為美中關係的「新常態」。不管喜不喜歡，兩國的命運是「綁在一起」，因為兩國關係既競爭激烈又相互依存。未來的美中關係就像阿拉斯加會談展示的那樣，在唇槍舌劍後，兩國還得坐下來就共同關注的問題進行會談。

(中時新聞網)