中國駐英國大使館31日消息，當地時間30日，駐英國使館代理大使楊曉光臨時代辦應邀線上出席英國48家集團俱樂部、英國中國商會、英中貿協聯合舉辦的2021年中國「兩會」精神介紹會，發表主旨演講並回答提問。他說，當前中英關係遭遇困難，造成這一局面的責任完全在英方，特別是英方基於謊言和虛假資訊，藉口所謂新疆人權問題實施單邊制裁等，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係，敦促英方摒棄冷戰思維糾錯，以實際行動為兩國關係健康發展創造條件。

楊曉光強調，一個健康良好的中英關係符合兩國和兩國人民共同利益。中方認為，對英國而言，中國不是「威脅」或「制度性競爭者」，而是合作夥伴；中英政治、社會制度不同，但不妨礙兩國開展合作；全球正面臨抗擊疫情、應對氣變、能源安全等緊迫問題和共同挑戰，中英沒有理由放棄合作而尋求對抗，合作才是唯一選擇。

演講後，楊曉光回答關於英方對華制裁對中英關係影響、中英經貿合作與人員往來前景、英國疫情期間針對華僑華人仇恨犯罪上升、駐英國使館在推動中英關係發展中所起作用等提問。

楊曉光指出，當前中英關係遭遇困難，兩國經貿合作也受到一定影響，造成這一局面的責任完全在英方；特別是英方基於謊言和虛假資訊，藉口所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係；中方不惹事，也不怕事，被迫採取正當、合理、適度的反制措施；我們敦促英方摒棄冷戰思維，立即採取有效措施糾正錯誤，以實際行動為兩國關係健康發展創造條件。

楊曉光強調，中國將繼續堅持對外開放，中國超大規模市場將為包括英國在內的各國企業提供巨大機遇；中英經濟互補性強，合作潛力巨大，中方將繼續堅定支持中英加強經貿合作，歡迎英國企業繼續赴華投資興業，推動雙方互利共贏。

楊曉光希望英方企業明辨是非，不要輕易相信虛假資訊，不要主動將商業合作政治化；希望英國工商界堅定對中英關係前景的信心，並發揮自身影響力，積極向英政府開展對華合作建言獻策，推動中英關係早日重回正軌。

48家集團俱樂部主席佩里、英國中國商會會長方文建、英中貿協主席古沛勤爵士和總裁盧墨雪以及英方及中國在英企業、機構代表200餘人參加。

(中時 )