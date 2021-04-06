你要吃烏龍麵（Mì udon）還是鍋燒意麵（Mì chiên súp）？台南市政府觀光旅遊局推出「多國語言菜單優化計畫」，招募50間台南餐飲業者參加，將店家菜單免費翻譯成日、韓、泰、越等語言，貼心的服務讓外籍人士稱讚。

去年因肺炎疫情影響，來台的外國旅客減少，但台南市政府化危機為轉機，超前部署地提出「多國語言菜單優化計畫」，一年來已具成果，台南市副市長趙卿惠在肯定觀旅局的用心及各商家的配合，希望有更多業者齊來參與，可以增加台南觀光的深度跟廣度。

為了營造友善的旅遊環境，讓外籍觀光客來台南方便享用美食，同時讓業者減少因語言隔閡錯失生意，市府自2017年起即開始推動中英雙語友善菜單計畫，去年9月再推出「多國語言菜單優化計畫」，6日在民治市政中心舉行成果發表記者會，店家代表阿水伯肉包及夏米茶館等，在會中分享他們參與多國語言優化菜單後所帶來的好處，對市府的用心更是深表謝意。

目前市府已將翻譯後的多國語言菜單放在本活動網站，有一百多種菜單，（http：／／mlmenu.furthersoftware.com.tw），讓有需要製作多國語言菜單的店家多加利用，有興趣的外國人也可藉此學到台南美食的名稱，有需要的店家都可以免費下載使用，可以讓台南美食發揚到世界各地，最重要的是能吸引到更多慕名而來的外籍旅客。

觀旅局長郭貞慧表示，台南除了有中、英、日、越語的24小時線上旅遊服務，去年趁疫情期間規畫計程車司機的日、韓語培訓課程，以及多國語言菜單優化的計畫。

今年除持續辦理日、韓觀光計程車回訓課程外，也將辦理觀光公車司機的英語培訓課程以及新住民的培訓課程，透過培訓提升本市國際觀光的接待能量，同時期藉由培訓課程媒和並增加新住民就業機會，逐步讓台南成為更適合外籍人士旅遊、定居的城市。

(中時 )