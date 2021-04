〈M One Cafe〉的〈橙香雞腿排早餐〉,雞腿排是用柳橙汁醃漬入味後再炙烤,套餐並附炒蛋、薯餅、燕麥優格與沙。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉信義A11館新菜〈牛小排佐菠菜燉飯〉,用義大利米煮出的燉飯中有菠菜、洋菇,入口居然有幾分神似上海的〈菜飯〉。(圖/姚舜)

〈明太子義大利麵〉是〈M One Cafe〉點食率排行榜Top 5 其中一道。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉的〈酪梨起司培根牛肉漢堡〉內容豐富,為許多飲食男女到店必點的「鎮店之堡」。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉早餐定食必會附上「燕麥優格」。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉的〈什錦蛋捲〉很 有「內涵」,歐姆蛋內捲了洋蔥、洋菇、番茄、酪梨、火腿與培根和起司。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉的採定食型態供應的早餐,提供〈法國土司〉等不同的麵包讓客人搭配。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉的〈優格冰淇淋〉,會搭配燕麥、藍莓,酸甜滋味很平衡。(圖/姚舜)

〈M One 布丁〉是「放大版橘色布丁」,口感非常柔軟且彈Q,上層的「爆米花」是用白米爆香,而非玉米。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉信義店多了甜點選擇,圖為用到兩種不同濃度巧克力製作的〈巧克力控天堂〉。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉信義店全新供應的甜點〈藍莓塔〉,塔皮內是香濃卡士達內餡,再抹上果醬,表層則是新鮮藍莓。(圖/姚舜)

位在新光A11館3樓的〈M One Cafe〉信義店,就在空橋入口處,非常方便且顯眼。(圖/姚舜)

開在新光A11館的〈M One Cafe〉信義店,裝潢時尚現代,並以橄欖綠與奶茶色與木質桌椅打造「Cali-Style」現代加州風。(圖/姚舜)

綠意植栽、橄欖綠與奶茶色系,〈M One Cafe〉與知名花草療癒品牌「草肉實堂」合作,善用植療能量營造生機空間。(圖/姚舜)

〈M One Cafe〉A11館有幾個不同區域,每個餐期可接待58位客人。(圖/姚舜)

坐在〈M One Cafe〉A11館臨窗座位區,可欣賞走在連接臨近百貨商場空橋上的紅男綠女。(圖/姚舜)

看好愈來愈多台北時尚飲食男女追求「簡單卻純粹」的飲食,橘色餐飲集團旗下、被稱為「名人早餐私廚」的〈M One Cafe〉,在立足市場10年後決定早出台北市大安區名人巷商圈,正式搶進信義區開新店,位在新光三越A11館的〈M One Cafe〉信義店並於本周正式營運,意味橘色餐飲集團旗下美式飲品牌正式朝連鎖化目標邁進。

位在新光三越A11館3樓的〈M One Cafe〉就位在連結信義區各百貨商場的空橋入口處旁,優勢地利除進出方便,臨窗座位更可透過大片玻璃窗欣賞信義區五光十色的繁華與紅男綠女或佇足、或穿梭流動的景象。餐廳以「Cali-style」加州風為裝潢設計的基調,並請到療癒系花草品牌〈草肉實堂〉打造綠意空間,大量的橄欖綠、奶茶色調,結合原木色系桌椅與錯落的綠葉植栽布置,傳遞一股宛如置身陽光加州的慵懶氛圍,本店常客來此肯定「WOW! WOW! WOW!」,預料也將為品牌開拓爭取到更多食尚新客群。

許多餐飲美食,其實「愈簡單,也就愈純粹」。〈M One Cafe〉的誕生和菜單上的食物就頗能呼應體現此「處世之道」。

「鍋界LV」、「鍋界愛瑪仕」是〈橘色涮涮屋〉在餐飲市場建立的品牌形象,其實除了餐飲,橘色集團旗下並投資經營有〈SAKURA SPA〉與〈M One SPA〉。〈M One Cafe〉的誕生最早是為服務〈M One SPA〉客人而開。

橘色集團創辦人袁永定投資經營事業的理念是「服務永遠在前面」,以及不跟客人計較的「慷慨主義」。2010年位台北市大安區仁愛路四段27巷內的〈M One SPA〉開幕,一樓空間小,袁永定決定將之規畫為提供養生美療客人休憩餐飲服務的空間,餐廳只有20個座位,袁永定請到曾在美國經營餐廳的友人「Sam叔」陳賜明協助內場廚務並設計菜單,並自上午7點開始供餐。

最早,〈M One Cafe〉只供應又稱「西式蛋捲」的〈Omelette歐姆蛋〉、〈煎培根〉、〈炒蛋〉、以及漢堡與三明治等美式早餐食物。雖然簡單,但食物真材實料、規規矩矩,加上當年市場上除五星飯店與24小時經營的〈雙聖〉外,上午7點沒有其它地方可吃得到道地的美式早餐,所以與台北東區名人巷商圈本連的〈M One Cafe〉知名度漸開,加上愈來愈多名人光顧,成了名店。

為了跟上「食代」趨勢,近兩年袁永定逐漸交棒給二代經營,執行長袁悅苓接手經營〈M One Cafe〉後推動產品精緻化、服務客製化,並與員工交心,使得〈M One Cafe〉業績蒸蒸日上,菜單上的鹹食與甜點如今加總品項已逾50種,唯一沒有變的是,菜式仍不走花俏浮跨路線,繼續以「簡單作法,純粹味道」、直球對決滿足客人味蕾。

此次〈M One Cafe〉進駐台北市信義區新光三越A11開店,除裝潢設計風格與大安區本店截然不同,菜單上鹹食主餐亦在「牛」、「豬」之外,新增「雞」的選項,袁悅苓表示,未來會導入更多健康元素,以諸如「蛋白質」、「蔬食/舒食」為主題推出新菜。

此外,為了讓更多有才華的餐飲職人與他/她們的產品「被看見」,〈M One Cafe〉A11店更以平台概念與手作甜點達人合作,引進不同手感甜點列入菜單,開幕期間的〈巧克力控天堂〉與〈藍莓塔〉,就是首波的獨家限定美味。

隨著新光A11店即將於4月16日正式開幕,有「名人早餐私廚」封號的〈M One Cafe〉大安店亦於今(4/12)日起關閉整修重新裝潢,袁悅苓表示,大安店預計8月重新開幕,屆時這店將以何種「表情」重出市場,一樣值得期待。

