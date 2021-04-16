為了增加市場競爭力，台北W飯店「the kitchen table」餐廳推出全新飲食概念，新任澳籍廚藝總監伍福德帶來全新餐飲概念「新．食悟」，除標榜提升與客人之間的互動，更在餐檯上增加法國知名生蠔、澳洲塔斯馬尼亞羅賓斯島和牛，以及西班牙5J伊比利火腿等高級食物，更打造四個不同主題餐期包含「輕食客」週間午餐、「饗聚YAY！」平日晚餐、「海鮮之夜」週末晚餐與週末「早！午餐！」，賦予消費者對飲食的全新想像。

台北W飯店新上任廚藝總監伍福德（MATTHEW WOOLFORD）有近30年的廚藝經驗，曾參與W首爾（2004）、W蘇美（2010）、W新加坡（2012）與W上海（2016）的開幕，擁有豐富跨國經歷的他極為擅長無國界料理，且每個落腳處都成為他汲取養分、自我充實的機會點。Matthew不僅擁有深厚的廚藝功力、深諳食材的特性與風味，更擅於結合空間風格打造愉悅的用餐體驗，並以「美味始終來自於純粹」為理念出發，打造獨樹一格的飲食特色。

全新的週末W風格早午餐「早！午餐！」，標榜時髦達人們帶來週末生活新風潮，除了提供賴床滿滿的營養能量，也能享受無負擔美味，不管是分享形式的冷肉盤及海鮮碗，或者是「澳洲塔斯馬尼亞羅賓斯島和牛肝連肌」、「荷蘭香酥小牛」與「香草鯛魚菲力」等個人專屬火烤料理，還提供令甜點控無法抗拒的精緻甜點吧。此外，更透過現場的音樂表演與美酒打造絕佳用餐氛圍，讓賓客在這裡度過最愉悅輕鬆的社交時光，「Social OClock早！午餐！」每週末12點至下午2點半，每人1,688元+10％起。

W飯店於每週五至週日晚餐時段推出2.0版「海鮮之夜」，主廚以歐美盛行的「Wood Fried原木柴燒」、「Western Classics玩味西方經典」與亞式大火快炒（Wok）的「Asian Inspiration亞洲精選」三種精彩料理風格，玩轉新鮮龍蝦與各式海鮮餐點，帶來「法式焗烤龍蝦」、「蒜味奶油烤龍蝦」、「XO醬炒鮮蝦」、與「醃肉焗日本生蠔」等多道精彩輪替菜色。除此之外，主廚精選海鮮冷盤囊括各式貝類，包含法國知名生蠔David Herve等，讓賓客享受來自海中最原始的鮮甜，每人1,980元+10％。

夜幕低垂，晚間the kitchen table西餐廳輕鬆歡快的用餐氛圍更顯迷人，以「EAT.DRINK.MEET.MINGLE」為主要訴求，於週一至週四晚間六點至九點半推出週間晚餐「SOCIAL EATERY饗聚YAY！」，除了自助餐區提供西班牙伊比利豬冷肉盤等多樣精緻美食讓賓客探索之外，同時也可享有精彩海鮮菜色的桌邊服務，以及使用澳洲塔斯馬尼亞羅賓斯島和牛與塔斯馬尼亞草飼牛等打造精緻佳餚！「饗聚YAY！」每人1,680元+10％，另外加價399元即可享有精選紅白酒暢飲。

the kitchen table並以「再忙也要好好吃」為概念推出全新「輕食客」菜單，分別推出兩道式（一道開胃菜加一道主菜）與三道式（一道開胃菜、一道主菜加一道甜點或起司）的午間套餐，提供消費者簡單卻多樣化的午餐選擇。主廚推薦開胃菜包含「蜂蜜布里起司」、「西班牙冷肉盤」、「香烤蘿蔓心沙拉」等，搭配精緻主食如「香軟龍蝦布里歐捲」、「香烤伊比利松阪豬」與「羅賓斯島和牛側腹三明治」等，無論是上班族或是想與朋友小聚都能從料理中獲得滿滿的能量，絕對能滿足你的味蕾！二道式每套588元+10％，三道式每套750元+10％。

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