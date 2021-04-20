新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動，分為「時空小徑意象裝置」、「特色攤位市集」、「音樂表演」及「時空小精靈」等4大內容。

淡古館長黃麗鈴表示，「英日快閃時空小徑」活動是2021新北市多元文化節的系列活動之一，聯合文化國小、淡水國小、天生國小、興仁國小、新興國小、純德國小及正德國中，把真理街4巷打造成穿越台、日、英的穿越小徑，利用主題活動串聯文化、教育及音樂，讓更多人認識就在大家身邊的古蹟，體驗新北市的多元文化。

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動。（淡古提供）

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動。（淡古提供）

「英日快閃時空小徑」活動在小徑雙入口處設計日式鳥居及英式大笨鐘意象，搭配AR及多款濾鏡供大家拍照體驗，一解無法出國之苦；「特色攤位市集」有吃有玩有DIY，包括彩繪知名動漫的狐狸面具、手作注連繩、大阪燒、體驗凸粉燙金英倫印象卡片、英式下午茶及互動闖關遊戲等，攤攤免費，一路暢遊2國。

「音樂表演」是邀請專業弦樂家、淡水愛樂及淡水四季學生弦樂團，在文化公園戶外演出日、英風組曲，為活動增添動人的旋律；「時空小精靈」則是由文化及淡水國小學生身著日本浴衣與英式禮服在現場為民眾導覽古蹟，熱鬧歡樂的「英日快閃時空小徑」活動僅3小時，歡迎有興趣的人把握機會參與。

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動。（淡古提供）

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動。（淡古提供）

淡古指出，除了一系列的活動外，深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」同步推出世界樂器體驗活動，包括西非手鼓、非洲說話鼓、中南美祈雨棒、印地安笛子及顎骨樂器等，透過樂器來認識異國文化，可上淡古官方網站免費報名，限量60位，額滿為止。更多相關活動可上粉絲專頁查詢。

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將於4月25日下午3時至6時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間舉辦「英日快閃時空小徑」活動。（淡古提供）

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