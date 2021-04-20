藝人許瑋甯近年由名模轉戰戲劇圈成績亮眼，接連演出劇集、電影女主角，演技備受肯定，36歲的她不只演技亮眼，更擁有令人稱羨的好身材，許瑋甯曾說自己是易胖體質，到底她是怎麼維持纖細身材的呢？

印象中，許瑋甯都維持著苗條身材，但其實出道早期，她也曾有嬰兒肥困擾，並且大嘆自己是「易胖體質」，在瘦身這條路上吃了不少苦頭，嘗試過許多激烈的手段，但非常不健康，甚至會造成體重反彈，最後才找到最適合自己的減肥方法，成功減重不復胖。

●飲食控制+運動 許瑋甯減重藏小心機

想要瘦身，飲食控制和運動是不二法門，許瑋甯也是靠著同樣方法成功瘦下來，不過她的飲食控制方法，也暗藏許多小心機，甚至獲得營養師大讚，觀念正確。

飲食控制+運動，許瑋甯減重藏小心機。(圖/取自許瑋甯Instagram 康健雜誌提供）

●66飲食法

許瑋甯分享，她會遵守66飲食習慣，也就是每餐都只吃6分飽，而且一旦過了晚上6點，就不會再吃東西，如果餓了就喝水，嚴格控制自己的進食時間和份量。

郵政醫院營養師黃淑惠笑說，「就營養師的觀點來看，本來就鼓勵大家吃7分飽就好，如果想吃點水果，則建議餐後1～2小時再吃，能夠避免胃被撐大，一開始嘗試可能會覺得餓，但只要習慣之後，就能避免自己吃太多。」

●早餐吃得像公主、中午吃得像皇后

進食時間要注意，三餐吃什麼也不能馬虎，許瑋甯特別注重早餐，會讓自己吃得像公主，午餐則吃得像皇后，想吃什麼都可以，不會特別忌口，晚餐如果能不吃就儘量省略，或是在6點前吃完晚餐。許瑋甯也笑說，減重時，都要忍痛推掉朋友飯局，或是改約吃早餐、中午聚餐。

雖說不會特別忌口，但許瑋甯早就養成了養生的飲食習慣，不吃煎炸類，也不愛吃甜食，不碰冰品，就連飲料都喝溫的。她也建議大家儘量清淡飲食、吃少油少鹽的食物，不僅有助減肥，對皮膚也比較好。

黃淑惠說，不吃晚餐、6點後不吃東西的概念，其實就如同現今當紅的間歇性斷食，確實對減重有幫助，但也要注意營養均衡的問題，尤其是優質蛋白質的攝取很重要。

●蓮霧、火龍果當點心

藝人生活作息不固定，但許瑋甯認為，該吃東西的時候就要吃，所以她會隨身攜帶一些低熱量水果充飢，「像蓮霧、火龍果都是熱量低，但又很有飽足感的水果，」藉由吃一些低熱量水果，也能避免自己嘴饞亂吃。

「許瑋甯選擇的水果都很棒，非常推薦大家挑選低GI的水果作為點心，除了蓮霧、火龍果外，像是芭樂、水梨也都是不錯選擇，最好挑選糖份、熱量低，且需要啃比較久的水果，一次份量控制在1個拳頭左右，」黃淑惠說，除了水果外，像是大番茄、小黃瓜條等蔬菜棒，也是減重時期充飢的好幫手。

●養成運動習慣

即使再忙，許瑋甯都會抽出時間運動，像是皮拉提斯、瑜伽、游泳等，另外她也會搭配重訓，修飾線條。

除此之外，許瑋甯也會透過薏仁，維持皮膚白皙、透亮。薏仁外皮含有薏苡素及酚酸，能加強美白效果。

「糙薏仁（紅薏仁）還保有外皮，營養價值比白薏仁高，」黃淑惠表示，糙薏仁可溶性纖維高，能促進腸胃蠕動，達到排毒的效果，且薏仁健脾利水，對於美白、瘦身都有幫助。

建議可將糙薏仁和米飯一起煮，或是透過四物湯補充薏仁，但黃淑惠提醒，薏仁仍屬於澱粉類，得要代換其他澱粉食物，避免不小心攝取過多澱粉，影響減重效果。雖然薏仁是好食材，但因為性寒利水，專家還是建議，有些人最好少吃，如果是體質脾胃極度虛寒，身體水分不足的人，就不宜服用過多薏仁。

(中時新聞網)