勞動部於4月23日結合2021職業衛生暨職業醫學國際學術研討會，與台灣職業衛生學會、中華民國環境職業醫學會及臺北醫學大學共同合作於臺北醫學大學擴大辦理一年一度的「全國職場安全健康週」啟動活動，並邀請衛生福利部、職業衛生及醫學領域等頂尖專家學者與日、韓、美、澳等國際專家同步於線上以視訊方式共襄盛舉。

勞動部長許銘春也呼籲各界積極參與，建立職場安全衛生文化，並鼓勵事業單位積極營造友善工作環境，共同合作提升我國整體職業安全衛生水準。

許銘春致詞表示，近來發生多起重大工安事故及職業災害，引起社會關注，讓大家都十分痛心，相關減災作為也有再檢討精進的必要，已指示職安署研議具體減災精進措施，透過跨部會合作及結合各界資源，強化職業安全衛生監督管理能量，建立全民安全健康文化，保障勞工安全健康。同時，也期許《勞工職業災害保險及保護法》草案能儘速完成三讀，讓勞動部更具信心與資源，共同保護職場勞工權益，並守護勞工健康。

啟動儀式後的國際學術研討會是以「強化跨領域合作，打造健康職場」為主題，有來自國內產、官、學的職業衛生與健康專業人員，及日本、韓國、澳洲、美國的職業衛生專家與國際職業衛生委員會（ICOH）主席分別於線上以視訊方式針對職業衛生與健康相關議題的現況與國際趨勢，進行分享及探討，提供國內職業安全衛生與勞工健康服務醫護人員相互學習及經驗交流機會。

職安署表示，職場安全健康週安排有一系列活動，同步於全台各區展開，包含各類安全衛生相關主題之研習、宣導與觀摩等，呼籲各界積極參與推動，落實職場潛在危害之鑑別、評估與風險控制，確保所有勞工在更有尊嚴、安全的環境下工作。

(工商 )