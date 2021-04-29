英國政府週三宣布，首批「自動駕駛」汽車可能會在2021年底在英國上市，這為該國開始追趕美國和其他國家鋪平了道路。
交通運輸部周三表示，已經「闡明」了如何將配備自動車道維持系統（automated lane keeping systems,ALKS）的車輛合法地定義為自動駕駛。
ALKS為等級三(L3)的自動駕駛水準。聯合國也在去年六月通過法規，規定了公共道路啟動ALKS的安全要求。
這種系統最初在日本使用，可以幫助車輛在高速公路塞車時，所造成的緩慢行駛的情況下（時速60公里以下），同時允許駕駛員將手從方向盤上移開，但在必要時可以安全接管。
英國運輸部長雷切爾·麥克林（Rachel Maclean）稱讚這一宣布是英國安全使用自動駕駛汽車的「重要一步」，並補充說，這可能使未來的旅途更加綠色，便捷和可靠。
一家為汽車保險公司進行安全測試的公司Thatcham Research表示，不能將ALKS系統視為當前形式的自動化系統。
Thatcham Research的研究主管Matthew Avery在公司網站上的貼文中表示：「它們是輔助駕駛系統，因為它們還是要依靠駕駛員來獲得控制權。」
汽車製造商和貿易商協會執行長Mike Hawes表示，自動駕駛系統可以在未來十年內預防47000起嚴重事故並挽救3900人的生命。就目前而言，自動駕駛系統還稱不上完美，特斯拉的「自動駕駛」系統導致了許多車禍。谷歌和蘋果等科技巨頭也正在研究自己的自動駕駛技術。
政府部門表示，自動駕駛技術最終將有助於減輕城市的交通擁堵，因為交通信號燈和車輛將能夠相互「講話」。它補充說，互聯網和自動駕駛技術可以創造約38000個新工作崗位，到2035年，該行業的價值將成長到580億美元。
文章來源：CNBC
(中時新聞網)
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