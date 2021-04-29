宏佳騰智慧電車今（29日）宣布聯合AUO友達光電、CAROTA科絡達、HERE Technologies 台灣錫爾、III資策會、JDI-KOE晶傑達光電、MICROSOFT台灣微軟、MSI微星科技、SYM三陽工業、TWM台灣大哥大、Turing Drive台灣智慧駕駛等合作夥伴發起成立「CROXERA安全車聯網聯盟」。透過十大合作夥伴的專業、軟硬體整合引領機車產業升級，促使科技應用結合交通運輸，實現產業創新，促成台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。

根據警政署統計，截至108年底，全國機動車輛數達2,211萬輛，其中機車總數為1,399萬輛，約占6成3，且近5年機車肇事件數占交通事故總件數均超過5成，108年更達54.26％為歷年最高。其中108年A1類（人員當場或24小時內死亡之交通事故）人數更是高達1,100人，占道路交通事故總死亡人數1,849人之59.49％，顯見機車交通安全實為不可忽視的重要議題。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，台灣機車密度堪稱世界第一，科技實力更是備受世界肯定，但在車聯網發展上卻罕有優先以機車使用情境的產品與服務，宏佳騰自2018年推出全球首款智慧儀表系統－CROXERA，憑藉公司研發的環境守護LED光圈與SMART NOTICE智慧通知語音化技術，除了可透過光圈顏色與閃爍變化進行安全警示，更可搭配藍牙耳機，以語音提醒車主當前測速照相警示、路線導航…車況等訊息，車主手機、雲端與機車儀表板三方運算為車主帶來兼具智慧便利、提升安全性的騎乘體驗。

宏佳騰執行長林東閔指出，持續深耕車聯網智慧應用，此次成立CROXERA安全車聯網聯盟首要目的，旨在透過合作力量整合人、車、路、雲技術與科技，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品，而全新SMART NOTICE 2.0帶來佈局智慧交通的功能升級，未來將可逐步導入事故預防提醒功能，開發更多元的雲端服務，升級雲端邊緣運算及智慧儀表系統，帶來全新世代的智慧安全科技，提升交通安全性，降低A1事故率。

林東閔進一步表示，透過公司6年技術經驗與超過萬名使用者體驗CROXERA系統為基礎，與夥伴協同合作力量，將可持續精進優化車聯網技術與服務。未來期許將串聯更多機車、汽車等智慧車輛車聯網架構資訊，藉由台灣「機車王國」產業優勢，將技術與服務提供給更多海內外車廠，降低重複開發與投資成本，打造機車界的Android平台，共同努力為台灣混合車輛交通環境挹注創新技術與新能量，提升混合車流安全性，透過CROXERA智慧儀表讓全球機車都能享受到車聯網的便利性與安全性。

(中時 )