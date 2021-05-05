銅箔基板廠-聯茂(6213)第1季稅後盈餘為6.42億元，年成長70.29%，單季每股盈餘為1.93元，創下歷年同期新高，儘管聯茂新埔廠4月14日失火，對生產及營收造成輕微影響，聯茂表示，整體訂單狀況良好，且江西廠加速客戶認證腳步，營運不看淡，美系外資及日系外資則維持聯茂「買進」評等，不過受到法人賣超影響，今天盤中股價逆勢走弱。

車用、消費性產品及網通等需求強勁，加上江西廠新產能陸續量產，聯茂第1季合併營收73.96億元，年成長31.65%，營業毛利為13.7億元，年成長29.49%，單季合併毛利率為18.52%，稅後盈餘為6.42億元，年成長70.29%，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.93元。

聯茂新埔廠於4月14日失火，致使前段製程受到影響，所幸聯茂江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間，台灣客戶訂單也陸續轉至江西廠認證生產，目前客戶訂單強勁，聯茂藉由廠區產能調度滿足客戶需求，火災對整體營運影響並不大。

聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

聯茂第1季財報公佈後，美系及日系外資出具最新報告，其中日系外資看好CCL(銅箔基板)長期成長趨勢，以及5G基礎建設、伺服器及智慧型手機規格持續升級，重申聯茂「買進」評等，目標價172元；美系外資則將聯茂2021年/2022/2023年的獲利預估下調4%/3%/3%，以反應聯茂毛利率低於預期及材料成本持續上漲，維持聯茂「買進」評等，目標價則由170元降至160元。

(時報資訊)