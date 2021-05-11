逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開低下殺，終場大跌652.48點作收，跌幅3.79％，收在16,583.13點；櫃買指數亦同步重挫8.89點作收，跌幅4.4％，收在193.04點；三大法人進出方面，外資續賣423.87億元，投信續買17.6億元，自營商轉賣137.93億元，惟外資法人於台指期轉買5,351口多單，累計淨空單部位為32,518口，心態轉趨謹慎保守。

台股11日經歷恐慌性下殺，尤其電子股近乎全盤皆墨，主要是受到美國科技類股、費半指數重挫下殺拖累，加上零組件缺料及漲價效應影響。雖手機品牌業者自去年底至今年第二季積極備料，惟近期在重複下單、零組件長短料效應、製造成本暴增下，引發業界疑慮，法人紛紛下修今年第二季及下半年相關電子業者營運展望。

不過，就經濟面的角度觀察，隨全球疫苗接種速率加快、歐美各國仍可望陸續放寬疫情限制令，預期下半年國內及全球經濟，將可望展開強勁復甦，且就過往歷史經驗觀察，每當市場遭遇非理性恐慌性殺盤，往往能迅速止穩，投資人無須過度緊張。

個股方面，本周納入投資組合的世芯-KY，隨著股價跌深、已嚴重超跌之下、伴隨著負乖離過大，短線上仍有強彈續漲修正乖離的機會。

選股方面，鋼鐵、航運族群，即便長期展望仍看好不變，惟多數個股均已累積不少漲幅，短線恐有拉回疑慮；反觀電子股，眾多個股均已經過一段時間的回檔修正，研判只要是前景看佳、公司營運具轉機之個股，均有望接棒上漲。

(工商 )