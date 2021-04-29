機師染疫範圍擴大，華航表示，全力配合指揮中心執行疫情管控措施，持續強化防疫管理，以照顧員工為首要考量，即日起所有辦公區域、航機、車輛、採檢及疫苗接種站加強消毒及增加清消頻率，員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手。

此外，五月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，並依照指揮中心建議，宣導員工在家也持續佩戴口罩，保護家人健康。

疫情當下，病毒無所不在，華航沒有一刻鬆懈，每一位同仁都戰戰兢兢地遵守防疫規範，空勤、地勤、外站等各單位人員，皆堅守崗位未曾稍離。

面對病毒威脅加劇，華航全體員工在最短的時間內動員起來，配合指揮中心擴大採檢作業及加速施打疫苗，並一再環視每個防疫細節及管理作業，確保全員衛生安全與健康；華航特別關懷及慰問因執勤面臨風險的機組員，也鼓勵所有一線執勤的同仁，防疫路上彼此相互支持，攜手努力拉起抗疫的戰線，同心一致度過難關。

(中時 )