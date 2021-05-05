華航率先將機組員的居家檢疫天數從3天延長至5天，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，這是因為華航必須先完成清零計劃，避免3天居檢帶來的社區感染風險，因此正式的機組員檢疫方案會等輕零計劃結束後再對外公布。

陳時中表示，目前評估機組員返台3日的居檢可能還是有遺漏的地方，因此昨日晚間開會後，就先告知華航，在清零計劃完成前，都必須先將居家檢疫天數延長至5天。

陳時中指出，華航從今天起有在執勤飛航的機組人員，回來都要居家檢疫，若檢驗為陰性，照原本規定就可以出來，進行自主健康管理，但現在整體狀況都無法釐清，今晚會再跟華航開會，清零計畫未定案前，不希望3天檢疫就出來自主健康管理，「我認為這對社會風險太大」。

陳時中說，華航的清零計劃明天中午會公布，至於其他航空公司整體的3天居家檢疫是否會在調整？陳時中則回應，「這部分我們先針對華航，針對有發生問題的部分處理，至於其他航空公司則先請民航局加強外站管理的督導。」

至於針對機師質疑，早就行文要求更改疫苗的接種順序，陳時中說，我們有收到機師公會行文，當時就很快調整順序，因此才會改列第3順位接種。

莊人祥補充「原先是第0順位」，機師一開始並未被列在公費疫苗接種的名單中，但在機師公會發文要求後，1月7日就召開專家會議將機組員納入第三接種順位「高接觸風險第一線工作人員」。

(中時 )