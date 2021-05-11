國民黨立法院黨團總召費鴻泰昨(10日)在記者會怒批，華航諾富特飯店疫情延燒，防疫指揮官陳時中「應該被槍斃」。曾和費鴻泰是競爭對手的民進黨台北市議員許淑華對此回應，她要向全國同胞鄭重道歉，因為她一年多前不夠努力，讓費鴻泰當選，才讓他在台灣最需要團結一心，共同對抗疫情的時候，冒出來用尖酸刻薄的話、大聲嚷嚷地扯台灣後腿。

民進黨台北市議員許淑華。(圖/資料照，Hit Fm製作單位提供)

國民黨團10日舉行記者會，總召費鴻泰痛批「陳時中防疫疏忽，還嘻皮笑臉『根本應該被槍斃』」。但相關說法引起部分網友不滿，湧入費臉書留言批評，費鴻泰則強調「槍斃是種形容詞，是因為現在防疫視同作戰，陳時中搞出這種事，這早年在軍中他真的該被槍斃」。

對此，許淑華10日透過臉書回應，費鴻泰坐享防疫成果正是因有陳時中，但費鴻泰批評陳時中「應該被槍斃」，費先生難道忘了，他能夠大言不慚地罵人，甚至說要槍斃陳時中，正是因為有這位他所稱的「該被槍斃」的人，「你有想過你的命其實是他救的嗎？」。

許淑華強調，當前的防疫作為或許有需要調整和研議的地方，但絕非像費鴻泰一樣，用「槍斃」這種「中國威權式」的字眼，包括費先生之前在質詢時，對陳時中嗆辣拍桌、破口大罵，這種無謂的政治口水案例早不勝枚舉，不僅缺乏理性溝通，更徹底否定了防疫團隊，否定了全台醫護人員的努力。

她進一步指出，近期包括G7外長會議、法國國會，皆紛紛大力支持台灣的國際參與，背後原因，無非就是因為「TaiwanCanHelp」，台灣的防疫成果不僅讓國際挺台，最重要的是，讓台灣人民免於疫情恐懼，否則費先生還有可能在這邊到處亂罵人嗎？

(中時新聞網)